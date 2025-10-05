Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’de bu akşam oynanacak Samsunspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan kaleci Ederson’un son durumu hakkında bilgi verdi ve kaleyi devralacak Tarık Çetin’e güvenini dile getirdi.

“Tarık Çetin tecrübeli bir kaleci”

Tedesco, beIN Sports’a yaptığı değerlendirmede Ederson’un yokluğunda kaleyi koruyacak olan Tarık Çetin’in performansına güvendiğini belirtti.

“Tarık’tan tek beklediğimiz normal performansını sergilemesi. Kendisi tecrübeye sahip bir oyuncu. Bir süredir oynamıyor ama mesleğine odaklanmış, disiplinli bir futbolcu. İyi bir insan ve takımın önemli bir parçası. Dolayısıyla sahada ondan beklediğimiz oyunu ortaya koyacağına inanıyorum.”

Fenerbahçe’nin teknik patronu, Çetin’in antrenmanlardaki form durumunun da oldukça iyi olduğunu ve savunma hattıyla uyum konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını vurguladı.

Ederson iki hafta sahalardan uzak kalacak

Sakatlığı nedeniyle Samsunspor deplasmanında forma giyemeyecek olan Ederson’un sağlık durumu hakkında da konuşan Tedesco, net bir dönüş tarihi verdi. “Muhtemelen iki hafta sürecek bir sakatlık dönemi. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama süreci yakından takip ediyoruz.”

İtalyan çalıştırıcı, sağlık ekibinin tedavi sürecini titizlikle yürüttüğünü, oyuncunun milli ara sonrasında takımla birlikte idmanlara başlamasının planlandığını belirtti.