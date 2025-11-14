Türkiye'nin tanınan sunucu ve yazarlarından Ece Vahapoğlu, iki aydır sürdüğü rektum kanseri mücadelesini sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun zamandır sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Vahapoğlu, bu süreçte üçüncü kemoterapiyi tamamladı ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hastalığı ilk olarak okulların açıldığı gün yaptırdığı kolonoskopi ile öğrendi. Şoku hızlıca atlattıktan sonra kemoterapi sürecine başladı ve tedavileri devam ederken iş ve sosyal yaşantısına ara vermeden devam ettiğini belirtti. Kendisi spor, yoga ve meditasyon ile iç içe bir hayat sürerken yakalandığı hastalığın, düzenli kontrollerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Ece Vahapoğlu Kimdir? Yaşamı ve Eğitimi

8 Mart 1978’de İstanbul’da dünyaya gelen Ece Vahapoğlu, Makedonya göçmeni bir ailenin çocuğudur. Eğitim hayatına Şişli 19 Mayıs İlkokulu ve Şişli Terakki Lisesi’nde başladıktan sonra, Roma’daki The American University of Rome’da işletme bölümünde okudu ve birincilikle mezun oldu. Ardından Fransa’da AB ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı. Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında program sunuculuğu yaptı; ayrıca İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde etkin sunuculuk becerileriyle yurtiçi ve yurtdışında birçok etkinlikte yer aldı. Üniversitede ders verdi ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı.

Sağlıklı Yaşama ve Hastalık Sürecine Bakışı

Wellness danışmanlığı, yoga eğitmenliği ve köşe yazarlığı gibi birçok alanda üretken bir kimlik sergileyen Ece Vahapoğlu, hastalığı öğrendiği ilk hafta sakinliğini koruyarak tedaviye uyum sağladı. Kemoterapi sürecini “kökten bir temizlenme” şeklinde nitelendirdi. Tedavi sürecindeki paylaşımlarında, kendisi gibi sağlıklı yaşam sürenlerin de bu tür hastalıklarla karşılaşabileceğinin altını çizdi. Düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemenin gerekliliğine vurgu yaptı. Halen, iş projeleri ve kitap çalışmalarına devam ederken kadınlara umut olmak istediğini, yaşadığı sürecin kendisi için önemli bir ders olduğunu aktardı.

Ece Vahapoğlu, hem bireysel hem profesyonel yaşamında toplumun sağlıklı ve bilinçli yaşama olan ilgisini artırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Rektum kanseriyle sürdürdüğü mücadeleyi şeffaf bir şekilde paylaşarak hem takipçilerine hem kamuoyuna farkındalık kazandırdı.