Boğaç Soydemir’in eşinin ismi Ece Erkan. Çift, “Aşırı Rahat” isimli rahat formatlı sohbet programlarında birlikte ekran karşısına çıkıyor ve izleyicilere renkli, eğlenceli bir diyalog sunuyor. Ece Erkan’ın Boğaç Soydemir ile birlikte yürüttüğü projeler, samimi evlilik hayatı ve kültür-sanat alanındaki üretken yaklaşımlarıyla yeni nesil dijital medya dünyasında öne çıkmasını sağlıyor.

Ece Erkan kimdir?

Ece Erkan, Boğaç Soydemir ile evli ve çift, ekran karşısında da uyumlu bir iletişim sergiliyor. Youtube ve dijital platformlarda yayımlanan “Aşırı Rahat” gibi sohbet programlarında ikili, izleyiciyle doğrudan etkileşim kuruyor. Ece Erkan, evliliklerinin ilk dönemlerinde Soydemir’in ailesiyle tanışma sürecini, karşılaştıkları komik ve doğaçlama olayları açık sözlülükle anlatıyor. Çiftin enerjisi, izleyiciye birbirlerine duydukları samimi yakınlığı ve uyumu yansıtıyor. Ece Erkan ayrıca sosyal medya platformlarında çift olarak yaşadıkları gündelik, doğal ve eğlenceli anları paylaşarak hem kendisine hem de Boğaç Soydemir’e ait sıcak bir aile profili çiziyor.

Ece Erkan, dijital içerik üreticisi olarak sosyal medyada aktif. Youtube ve Instagram gibi platformlarda hem bireysel projelerde yer alıyor hem de Boğaç Soydemir ile birlikte renkli ve yaratıcı videolar hazırlıyor. Erkan’ın ayrıca sinemaya ve edebiyata özel bir ilgisi bulunuyor. Özellikle sinema sohbetleri ve kültür-sanat eksenli içeriklerle ekranın ötesinde farklı projelere imza atıyor. Dijital medyada ürettiği içeriklerle genç izleyicilere ulaşmayı başarıyor. Sinema ve performans sanatlarıyla ilgilendiği biliniyor; aynı zamanda sosyal medya üzerinden takipçileriyle güncel sohbetler gerçekleştiriyor. Kendisini sanat, medya ve kültür alanlarında aktif bir modern şehir kadını olarak tanımlıyor.