Son Mühür- Çarlık Rusyası'nın ihtişamını yansıtan en önemli eserlerden biri olarak gösterilen 'Kış Yumurtası' rekor bir fiyata el değiştirdi.

Londra'da gerçekleşen Christie’s müzayedesinde 30.2 milyon dolara satılan Carl Faberge'nin atölyesinde 1913'te üretilen 50 Faberge yumurtasından geriye kalan 7 yumurtadan biriydi.

Alıcının kimliği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Romanov hanedanı için...



Rekor fiyata satılan eser, Ekim devriminde trajik bir sona tanık olan Romanov Hanedanı'nın 300.yılını simgeliyordu.

Çar II. Nikolay'ın annesi İmparatoriçe Maria Feodorovna için Paskalya hediyesi olarak yapılan 8.2 cm boyundaki eser platin kar tanecikleri, 4.508 adet minik gül kesim elmas ve beyaz kuvars çiçeklerden oluşuyordu.



1917'deki kanlı devrimde el konulan imparatorluk hazineleri arasında yer alan Kış Güneşi 1970'lerde kaybolmuş, 1990'larda yeniden bulunmuştu.

Eser 1920'lerde Sovyet yömetimi tarafından bugünkü değerle 30 bin dolara satılmıştı.

Kış Güneşi 1994'de 11.6 milyon dolara, 2002'de ise 17.2 milyon dolara el değiştirmişti.