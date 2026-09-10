İzmir Menderes Belediyesi merkezli yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü 9 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin ulaştığı ilk bulgular, olayın sadece bireysel bir ilişki ağından ibaret olmadığını, organize bir yapının varlığını ortaya koyuyor.

Belediye başkanının yanına yerleştirilmiş

Emniyet ve savcılık birimlerinin derinleştirdiği soruşturma dosyasındaki teknik takip verileri, dikkat çekici detayları gün yüzüne çıkardı. Soruşturma kayıtlarına göre şüpheli Avukat Elifnur Gürcü’nün, "Kuruçaylar" olarak bilinen suç örgütü tarafından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yakınına özel olarak yerleştirildiği belirlendi.

Organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bu adımın, belediye içerisindeki karar mekanizmalarına erişim sağlamak amacıyla atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Üç ayrı suçlamayla soruşturuluyor

Menderes Belediyesi’ni sarsan adli süreçte şüphelilere yönelik suçlamalar oldukça ağır. Başsavcılık koordinesinde yürütülen dosyada; "rüşvet", "irtikap" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddiası yer alıyor.

Emniyetteki sorgusu devam eden Avukat Elifnur Gürcü’nün dijital materyallerine ve iletişim kayıtlarına el konuldu. İncelemelerin ardından soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği tahmin ediliyor.