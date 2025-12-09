Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA binasına el koymasına sert tepki göstererek eylemi “uluslararası hukukun açık biçimde ihlali” olarak nitelendirdi. Türkiye, uluslararası topluma İsrail’e karşı caydırıcı adımlar atma çağrısında bulundu.

Ankara’dan İsrail’in UNRWA baskınına kınama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik müdahalenin hiçbir meşruiyetinin olmadığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail’in bu eyleminin “uluslararası hukukun açık biçimde ihlali” olduğu net bir dille ifade edildi.

UAD’nin bağlayıcı görüşü hatırlatıldı: “Engellemek değil kolaylaştırmakla yükümlü”

Açıklamanın devamında, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşüne atıf yapıldı. Bu görüşte, İsrail’in işgalci güç olarak UNRWA’nın çalışmalarını engellememek, aksine kolaylaştırmakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

Türkiye, İsrail’in UNRWA’ya yönelik son müdahalesinin bu yükümlülüğün tamamen aksi yönde bir adım olduğuna dikkat çekti.

UNRWA’nın rolü: “İkame edilemez bir hizmet ağı”

Bakanlık, UNRWA’nın Filistinli mültecilere sunduğu hizmetlerin hayati önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

UNRWA, Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında kritik rol oynuyor.

Ajansın sunduğu hizmetler ikame edilemez nitelikte.

Kurumun faaliyetlerinin kesintiye uğraması, bölgede barış çabalarını doğrudan olumsuz etkiler.

Türkiye’den uluslararası topluma çağrı: “Caydırıcı tedbirler alınmalı”

Açıklamanın sonunda, dünya ülkelerine İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı net tutum alma çağrısında bulunuldu. Bakanlık, uluslararası toplumun:

İsrail’in saldırgan politikalarına karşı caydırıcı adımlar atması,

UNRWA’ya güçlü şekilde destek vermesi

gerektiğini vurguladı.

Dışişleri, UNRWA’nın ayakta tutulmasının kalıcı barış için elzem olduğunu belirterek, Türkiye’nin Filistin davasına ve uluslararası hukuka bağlı duruşunu bir kez daha yineledi.