İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı "Ailem Güvende" soruşturmasında yeni kararlar çıktı. Soruşturma merceğine alınan bağımsız haber portalı T24’ün erişimi, mahkeme kararıyla tamamen engellendi.

118 içeriğe inceleme başlatıldı

Savcılığın yürüttüğü incelemelerde, T24’ün son bir yıl içinde yayınladığı haber ve haber dosyaları mercek altına alındı. Yapılan teknik ve hukuki değerlendirmelerin ardından, portal bünyesinde LGBT propagandası niteliği taşıdığı iddia edilen 118 farklı içeriğin tespit edildiği belirtildi.

Dosyadaki bulguları inceleyen İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engeli talebini haklı buldu. Hakemlik, portalın hem resmi internet sitesine hem de tüm aktif sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine hükmetti.

Siber birimler devrede ve henüz kapatılmadı

Karar tebliğ edildi. Uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı'na resmi yazı gönderildi. Ekipler, mahkeme kararı doğrultusunda platformun dijital mecralardaki tüm yayın ağını kesmek üzere teknik süreci derhal başlattı.

Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği konuşuluyor. Yayın kuruluşundan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kararın dijital medya sektöründeki yansımaları yakından takip ediliyor.

