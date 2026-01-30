Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açılan Aydın Şehir Hastanesi için deprem riski olabilir mi?

65.5 milyar TL'lik dev yatırım için seçilen noktayla ilgili tartışmaların fitilini ateşleyen Balatçık-Germencik'te sabah saatlerinde meydana gelen deprem oldu.



Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve İzmir'de 117 cana mal olan Sisam merkezli depremi hatırlatarak,

''2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim.

Bugün 06.17’de Balatçık Germencik‘te olan M3,7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur. Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek'' değerlendirmesinde bulundu.



Hastane deprem riski olan yere yapıldı...



''Kaldı ki buradaki Jeotermal enerjinin kaynağı da depremlerdir'' diyen Prof. Ercan, 65.5 milyar TL'lik yatırımla hizmete sunulan Aydın Şehir Hastanesi'nin deprem riski olan yere yapılmasını hatalı bulduğunu vurguladı.



''İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleyeceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun'' diyen Prof. Ercan,

''Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar'' hatırlatmasında bulundu.