Son Mühür/ Beste Temel - Dikili Belediyesi ile İZMİRGAZ iş birliğinde yürütülen doğal gaz altyapı çalışmaları 2021 yılından bu yana planlı şekilde ilerledi. Çalışmaların 4. Etabı Cumhuriyet Mahallesi 334 Sokakta başlatıldı. Bu etap kapsamında 21 kilometrelik hat döşenecek ve uygulamanın 6 ay içerisinde tamamlanması hedeflendi.

4. Etap tamamlandığında üç mahalle doğal gaz konforuna kavuşacak

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu: “Doğal gaz dağıtım çalışmalarımızın 4. etabına başlamış bulunmaktayız. Hedefimiz bu etabı 6 ayda tamamlayıp hizmete sunmak. 21 kilometrelik bu etap bittiğinde Gazipaşa Mahallemizin tamamı, Salimbey ve İsmetpaşa Mahallelerimizin büyük bir kısmı ile Cumhuriyet Mahallemizin bir bölümü doğal gaz konforuyla buluşmuş olacak.” Başkan Kırgöz, ilerleyen dönemlerde etaplar halinde tüm ilçeyi doğal gaz altyapısına kavuşturmayı sürdüreceklerini belirtti.

“Zor günlerde çalışmaları aksatmadan sürdürüyoruz”

Ekonomik koşulların zorluğuna rağmen hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Kırgöz, şunları söyledi: “İçinden geçtiğimiz ekonomik zorluklara rağmen imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak sizlere söz verdiğimiz projeleri aksatmadan hayata geçiriyoruz. Bu süreçte gösterecekleri sabır ve dayanışma için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu hizmetin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”