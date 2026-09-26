Son Mühür / Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD) kuruluşunun ikinci yıl dönümünü Bornova Villa Levante’de kutladı. Kurulduğu günden bu yana kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki gücünü artırma, ulusal ve uluslarası iş birlikleri geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren USKD, gelecek hedeflerini paylaştı.

“Güçlü bir kadın dayanışması inşa ettik”

“Türk Dünyası Kadın Liderleri Sürdürülebilir Kalkınma Programı” ile Türk Dünyası’ndaki kadın liderler arasında dayanışmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını ve sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen USKD’nin kuruluş yıl dönümünde konuşan derneğin yönetim kurulu başkanı Ayla Alkan, “Yalnızca kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelmedik. Bu gece birlikte başardıklarımızı hatırlamak, emeğimizi paylaşmak ve geleceğe daha güçlü bir inançla yürümek için bir aradayız. USKD olarak iki yılı geride bırakırken, küçük bir hayalin nasıl ortak bir vizyon, dayanışma ve somut başarılara dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. Bu iki yıl içinde sadece bir dernek kurmadık; birbirine inanan, üreten, paylaşan ve birlikte değer yaratmayı hedefleyen güçlü bir kadın dayanışması inşa ettik” dedi.

“Bir araya geldiğimizde anlamlı bir bütün oluşturuyoruz”

“Sürdürülebilirlik çerçevesinde, bir seramik atölyesinde üyelerimizin katılımıyla, onların kendi elleriyle hayat verdikleri ve 26 parçadan oluşan USKD 2. yıl anısı tablomuzu da gururla sunuyoruz” mesajıyla devam eden Alkan, “Her bir parça farklı bir emeği, farklı amaçları, gücü kadını, toplumu, kültürü, bir rengi ve bir katkıyı temsil ediyor. Tıpkı USKD gibi. Her birimiz farklıyız; ama bir araya geldiğimizde çok daha büyük ve anlamlı bir bütün oluşturuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını da içinde barındıran bu eser, birlikte üretmenin, ortak değerler yaratmanın ve geleceğimize sahip çıkmanın güzel bir simgesi olacak” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal etkimizi büyütmeyi hedefliyoruz”

Türk Dünyası Kadın Liderleri Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın onayını aldıklarını belirten Alkan, “Bu projeyle kadın liderler arasında dayanışmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak bir etki yaratmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir Etki Ödülleri Yarışması da yeni bir etki alanı oluşturmak ve olağanüstü genel kurulumuzun ardından aynı yönetim kadrosuyla yolumuza devam etmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. 'Sürdürülebilir Etki Ödülleri Yarışması' ile sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan çalışmaları görünür kılmayı, iyi örnekleri çoğaltmayı ve toplumsal etkimizi büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.