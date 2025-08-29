Son Mühür - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos’un, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki azim ve kararlılığın en büyük sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz, bu zaferin milletin geleceğine ışık tutan tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“30 Ağustos, yalnızca askeri bir başarı değil”

Prof. Dr. Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, 30 Ağustos Zaferi ile büyük bir zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos, yalnızca bir askeri başarı değil; ‘Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılmış, milletimizin geleceğine yön veren bir dönüm noktasıdır.”

“Gençleri tam bağımsız Türkiye ülküsüyle yetiştiriyoruz”

Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak genç nesilleri “tam bağımsız Türkiye” ülküsü doğrultusunda yetiştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, “Bu zaferin ruhunu bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; Zafer Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.