Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde Bebek sahilinde bulunan otelde arama yapılmıştı.

Soruşturma devam ederken, otelde kaçak olduğu tespit edilen bölümlerin yıkılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirimde bulunuldu. Belediye ve polis ekipleri sabah saatlerinde otele girerek yıkım çalışmalarına başladı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. İstanbul Boğazı’nda bulunan ve uzun yıllardır kamuoyunda tanınan Bebek Otel’de imara aykırı yapıların belirlenmesi üzerine Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı verilmişti.

Yıkım başladı

Kararın ardından otel yönetiminin yaptığı itiraz idare mahkemesinde ele alındı ve mahkeme yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Ancak 28 Aralık’ta kaçak yapılaşma tespit edildiği gerekçesiyle mühürlenen Bebek Otel’in, iddialara göre izinsiz şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmalarına başladı.

Neler yaşandı?