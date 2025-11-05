Son Mühür/ Osman Günden - İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. İGC Başkanı Dilek Gappi, Sayman Tolga Albay, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz ve 9 Eylül İnternet Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Cem Özer ile gerçekleşen görüşmede; denizcilik sektörünün durumu, İzmir’in deniz kimliği ve basın–sektör ilişkileri ele alındı.

Gappi: “Deniz İzmir’in kültüründe ve ekonomisinde özel bir değer”

İGC Başkanı Dilek Gappi, denizcilik sektörünün İzmir için stratejik önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Denizcilik sektörü bu kentin sadece ekonomisinde değil kültürel hafızasında da özel bir yere sahip. Biz gazeteciler, denizle yaşayan bir İzmir’i güçlü şekilde anlatmak için çalışıyoruz. Bu nedenle medya ile denizcilik sektörünün ortak hareket etmesi büyük önem taşır. İGC olarak bu dayanışmayı geliştirmeye hazırız.”

Öztürk: “Deniz ticareti ekonominin ve çevre bilincinin ana unsurlarından”

DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise, deniz ticaretinin Türkiye ve İzmir ekonomisine katkılarına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Denizcilik sadece ekonomik bir faaliyet değildir; istihdam, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşır. İzmir gibi bir liman kentinde basınla güçlü iş birliği, sektörün kamuoyuna doğru ve etkin biçimde yansıtılmasını sağlar. Bu açıdan İGC’nin çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz.”