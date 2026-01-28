İzmir’in Foça ilçesinde akşam saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası şehit annesi Güleser Kaya, jandarma ekiplerinin zamana karşı verdiği mücadele sonucunda arazide sağ salim bulundu.

Şehit annesi için seferberlik başlatıldı

Foça, dün akşam saatlerinde endişe dolu anlara sahne oldu. Şehit Jandarma Er Veli Yılmaz’ın emaneti olan Alzheimer hastası Güleser Kaya’nın saat 20.00 sularında evinde olmadığını fark eden yakınları, büyük bir panik yaşadı. Kendi imkanlarıyla yaşlı kadına ulaşamayan aile fertlerinin durumu ivedilikle yetkililere bildirmesi üzerine, bölgede geniş kapsamlı bir kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı. İhbarın ardından Foça İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, vakit kaybetmeksizin yaşlı kadının gidebileceği güzergahları abluka altına aldı.

Karanlık arazide MutGediz kanalı mevkiinde bulundu

Havanın kararması ve bölgenin arazi yapısı nedeniyle zorlaşan arama faaliyetleri, jandarma ekiplerinin profesyonel takibi sayesinde kısa sürede sonuç verdi. Yaklaşık üç saat süren yoğun saha taramasının ardından sevindirici haber saat 23.00 sıralarında geldi. Güleser Kaya, Kazım Dirik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Gediz Kurutma Kanalı mevkiindeki boş arazide bitkin halde bulundu. Karşısında jandarma personelini ve ailesini gören Kaya’nın yaşadığı mutluluk ve rahatlama, arama ekiplerine duygusal anlar yaşattı.

Sağlık kontrolleri tedbir amaçlı sürüyor

Arazide bulunmasının hemen ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, şehit annesine ilk müdahaleyi bölgede gerçekleştirdi. Yapılan ilk muayenesinde genel sağlık durumunun stabil olduğu anlaşılan Güleser Kaya, açık alanda geçirdiği sürenin ve yaşına bağlı risklerin kontrol altına alınması amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedbir amaçlı müşahede altına alınan Kaya’nın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, ailesi ve mahalle sakinleri sağ salim kurtarılmanın sevincini yaşıyor.