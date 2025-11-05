TFF 3. Lig 4. Grup’ta alt sıralardan kurtulma savaşı veren köklü kulüp Altay, sezonun ilk bölümünde kaleci kadrosunun tamamını kullanmak zorunda kaldı. Yaşanan talihsiz sakatlıklar ve teknik tercihlerin birleşimiyle, siyah-beyazlı ekipte kadroda yer alan üç kaleci de farklı zaman dilimlerinde formayı sırtlama fırsatı buldu. Bu durum, kulübün zorlu süreçteki derinlik arayışını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tecrübeli eldiven Ozan'dan gençlere devir

Altay, sezona kalede güvenilir isim olan tecrübeli file bekçisi Ozan Evrim Özenç (32) ile başlamıştı. Ancak talihsizlik, lig başlamadan önce gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Bursa Yıldırımspor karşılaşmasında yaşandı. Müsabakanın henüz 19. dakikasında sakatlanan Ozan, uzun süren tedavi süreci boyunca ligin ilk sekiz haftasında kalesini yalnız bırakmak zorunda kaldı. Tecrübeli ismin yokluğunda, kaleyi koruma görevi genç eldivenlere geçti ve bir kalecinin kâbusu, gençlerin fırsatı oldu.

Gençler sırayla kaleyi devraldı

Ozan'ın yokluğunda başlayan sekiz haftalık zorlu periyotta, Altay kalesini ilk olarak 20 yaşındaki Ulaş korudu. Ulaş, deplasmanda oynanan Uşakspor ve Denizli İdmanyurdu mücadeleleri de dahil olmak üzere, Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor, Bornova 1877 ve Söke 1970 maçlarında siyah-beyazlıların güvenilir ismi olmaya çalıştı. Ardından teknik heyet, kaleyi bir diğer genç yetenek olan 19 yaşındaki Semih'e emanet etti. Semih, zorlu Tire 2021 deplasmanında ve camia için büyük önem taşıyan Karşıyaka derbisinde eldivenleri devralarak tecrübe kazandı.

Altay'ın kaleci rotasyonu, son olarak Kütahyaspor deplasmanında tamamlandı. Tedavi sürecini başarıyla atlatan ve tam iyileşme sağlayan tecrübeli Ozan Evrim Özenç, bu kritik dış saha mücadelesiyle birlikte ligdeki ilk resmi maçına çıkarak kalesine geri döndü. Altay’ın bu zorunlu rotasyonu, genç kalecilere beklenmedik bir deneyim sunarken, Ozan’ın geri dönüşüyle takımın savunma hattında tecrübenin getireceği istikrarın yeniden sağlanması hedefleniyor.