Demet Özdemir’in 2025 yılındaki yeni sevgilisi Kadir Güneş olarak gündeme geldi. Son aylarda magazin kulislerinde konuşulan bu ilişki, oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve ortaya çıkan karelerle doğrulandı. Hem Demet Özdemir hem de Kadir Güneş, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak çiftin el ele ya da tatilde çekilen kareleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Demet Özdemir yeni sevgilisi kim?

Kadir Güneş, iş insanı Metin Güneş’in oğlu ve modacı Gülnur Güneş’in de kardeşi olarak biliniyor. Özdemir ve Güneş’in bir yıldan uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadıkları belirtildi. Çift, sık sık birlikte yurt dışına tatile gidiyor ve son olarak Amerika’da birlikte vakit geçirdikleri fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Kadir Güneş’in ismi daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel ve Danla Biliç gibi ünlü isimlerle de anıldı. Bu detay da magazin gündemindeki ilgiyi artırdı. Demet Özdemir’in aşk hayatı, Oğuzhan Koç’la olan evliliğini kısa bir süre önce sonlandırmasının ardından tekrar dikkat çekti. Şimdi ise romantik ilişkisiyle yeniden magazin dünyasının gündemine oturdu.

Demet Özdemir'in yeni sevgilisiyle ilgili detayların ilerleyen dönemde de gündemde yer tutmaya devam etmesi bekleniyor. Özdemir, hali hazırda Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı "Eşref Rüya" dizisiyle de ekranlarda yer alıyor ve hem kariyeri hem özel hayatı ile konuşulmaya devam ediyor.

Demet Özdemir'in eski sevgilileri

Demet Özdemir’in aşk hayatı, yıllar boyunca kamuoyunda ve magazin dünyasında sıkça konuşuldu. Özdemir’in ismi ilk olarak dansçı ve oyuncu Yusuf Çim ile birlikte anıldı. İkili, “Çilek Kokusu” dizisinde tanıştıktan sonra kısa süreli bir ilişki yaşadı. Bu ilişki, diziyle sınırlı kaldı ve dostça sona erdi.

Daha sonraki yıllarda, ünlü oyuncu Seçkin Özdemir’le bir dönem sevgili oldu. Bu ilişki ise yaklaşık birkaç ay sürdü ve ardından çift yollarını ayırdı. Demet Özdemir’in adı ayrıca şarkıcı Oğuzhan Koç’la da uzun süre gündemde kaldı. İkili, 2022 yılında nişanlandı ve 2022 yazında evlendi, ancak evlilikleri 2023’ün sonlarına doğru anlaşmalı boşanmayla son buldu.

Demet Özdemir’in aşk yaşadığı iddia edilen diğer isimler arasında Kaan Yıldırım da yer aldı. Her ne kadar bu ilişki kamuoyuna yansımış bazı haberlerle gündeme gelse de, ikili tarafından resmiyete döküldüğü doğrulanmadı. Özdemir’in son olarak oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kadir Güneş’le ilişkisi gündemde bulunuyor.

Demet Özdemir, yaşadığı ilişkiler ve özel hayatına dair açıklamalarıyla da biliniyor. Hem sosyal medyada hem de röportajlarda ilişkilerine dair ölçülü açıklamalar yapıyor, özel hayatını göz önünde yaşamaktan kaçınıyor. Buna rağmen her dönemde aşk hayatı magazin basınının yakın takibinde olmaya devam ediyor.