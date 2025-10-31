Hande Erçel ile dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Katar'ın yürüttüğü ayrıcalıklı bir tanıtım filmi projesi için aynı reklamda yer aldı. Bu iş birliği, iki yıldızın farklı sektörlerdeki kariyerlerini bir araya getirerek global bir kampanya etkisi yaratıyor. Özellikle sosyal medyada ve dijital platformlarda yayınlanan filmin kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştığı ifade ediliyor.

David Beckham, Inter Miami futbol kulübünün başkanı olarak futbol sahasındaki başarılarının yanı sıra marka yüzü olarak da adından söz ettiriyor. Hande Erçel ise dizi ve reklam dünyasında yaptığı projelerle son yılların en çok konuşulan Türk oyuncularından biri. Katar'ın hazırladığı bu tanıtım filmiyle iki ismin imajı uluslararası arenada pekişiyor.

Projenin uluslararası çapta tanıtım gücünü yükseltmeyi amaçladığı ve Orta Doğu turizmi ile markalaşma alanında dijital reklam stratejilerine örnek teşkil ettiği belirtiliyor. Kampanya, sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarla daha fazla kişiye ulaşıyor ve izlenme rakamları günden güne artıyor. Özellikle reklamın yayınlandığı ilk saatlerde binlerce kişi tarafından izlendiği ve beğeni topladığı vurgulanıyor.

Tanıtım filminin çekimleri kısa sürede tamamlanırken, Beckham ve Erçel’in bir araya gelmesi medya ve reklam dünyasında büyük ilgiyi üzerine çekti. Projenin kısa vadede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde etkili bir viral kampanya haline geldiği görülüyor.

Bu projede iki ismin bir araya gelmesi, hem Katar'ın marka bilinirliğini hem de Beckham ile Erçel’in global popülerliğini artırmayı hedefliyor. Reklam filmi, özellikle genç izleyicilere ve sosyal medya kullanıcılarına hitap ederek kısa sürede gündem olmayı başardı.

David Beckham kimdir?

David Beckham İngiliz futbolcu olarak Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerde oynadı. Avrupa ve Amerika’da önemli başarılar elde etti. Futbol kariyerinin ardından Inter Miami kulübünün başkanlığını yapıyor ve küresel bir marka yüzü olarak farklı projelerde yer alıyor.

Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel, Türk dizi ve reklam oyuncusu olarak son yıllarda kariyerinde hızlı bir çıkış yaptı. Güzelliği ve rol aldığı projelerle Türkiye’de ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesi edindi. Dizi, sinema ve reklam filmlerinde başarılı performans sergiliyor.