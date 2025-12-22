Plastik şişelere kıyasla daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle yaygın olarak kullanılan cam şişeler, hijyen kurallarına uyulmadığında sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, camın kimyasal açıdan güvenli bir malzeme olduğunu ancak bu durumun bakteriyel tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmadığını belirtiyor.

ABD’de gıda güvenliği ve mikrobiyoloji alanında çalışan Prof. Dr. Charles Gerba’ya göre, düzenli temizlenmeyen ve nemli bırakılan cam şişelerde bakteriler hızla çoğalabiliyor. Camın yapısı itibarıyla zararlı maddeleri salmadığına dikkat çeken Gerba, asıl sorunun kullanım sonrası temizlik sürecinde başladığını ifade ediyor.

Cam bakteri tutmasa da yüzeyde barındırabiliyor

İngiltere’de çevresel sağlık alanında çalışan Dr. Lisa Ackerley ise cam şişelerin plastikten daha avantajlı olduğunu kabul etmekle birlikte önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Ackerley, camın gözeneksiz bir yüzeye sahip olduğunu, bu nedenle bakterilerin içine işlemediğini ancak yeterince temizlenmediğinde yüzeyde ve özellikle kapaklarda bakteri biriktiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, bu noktada cam ile plastik arasındaki fark büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Özellikle şişe içerisinde uzun süre kalan su, çay ya da meyveli içecek kalıntıları bakteri ve küf oluşumunu tetikliyor.

Asıl risk kapak ve ağız kısmında yoğunlaşıyor

Araştırmalar, cam şişelerdeki bakteri yoğunluğunun büyük bölümünün şişenin gövdesinde değil, plastik veya silikon kapaklarda toplandığını ortaya koyuyor. Nemli kalan kapak, conta ve vidalı ağız kısımları mikroorganizmalar için ideal bir ortam oluşturuyor.

Bu alanların çoğu zaman göz ardı edildiğini belirten uzmanlar, düzenli ve doğru temizlik yapılmadığında cam şişelerin de bir bakteri yuvasına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlardan net uyarılar

Uzmanların önerilerine göre cam şişelerin güvenle kullanılabilmesi için bazı temel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Buna göre cam şişeler en geç 2–3 günde bir yıkanmalı, kapak ve contalar mutlaka ayrılarak temizlenmeli. Haftada en az bir kez kaynar suyla dezenfekte edilmesi önerilen şişeler, yıkama sonrası kapalı değil açık şekilde kurutulmalı. Ayrıca çatlamış ya da darbe almış cam şişelerin kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Sağlıklı tercih doğru kullanım gerektiriyor

Uzmanlar, cam şişelerin doğru şekilde temizlendiğinde güvenli bir seçenek olduğunu ancak “nasıl olsa cam” düşüncesiyle hijyenin ihmal edilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Sağlıklı bir tercih olarak görülen cam şişelerin, ancak doğru kullanım ve düzenli temizlikle bu özelliğini koruyabildiği ifade ediliyor.