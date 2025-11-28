Son Mühür- Karşılaşmayı yerinde izleyen Erdoğan, bitiş düdüğünün ardından tribünlerde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Yanına gelen taraftarlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra soyunma odasına geçti.

Soyunma odasında sporculara moral

Erdoğan, soyunma odasında sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Basketbolcu Ercan Osmani'ye “Hemşehrilerini duman ettiniz ya.” diyerek galibiyet sevincine ortak oldu.

Cedi Osman ve Onuralp Bitim’in durumunu sordu

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayan Cedi Osman’ın son durumunu soran Erdoğan, “Cedi, toparladın mı? Önümüzdeki maça yetişiyor musun?” ifadelerini kullandı.

Maçın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim ile de sohbet eden Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

“Böyle terli terli bekletmeyelim”

Sporcuların dinlenmesi için Başantrenör Ergin Ataman’a da hitap eden Erdoğan, “Böyle terli terli bekletmeyelim. Hemen duşlarını alsınlar.” dedi.

Ergin Ataman ise teşekkür ederek, “Yarın İsviçre’ye gidiyoruz. Pazar günü İsviçre’de maç var.” hatırlatmasında bulundu. Erdoğan’ın aynı gün oynanan Sırbistan–İsviçre karşılaşmasına dair de bilgi aldığı öğrenildi.

EuroBasket 2025 gümüş madalyası Erdoğan’a takdim edildi

Başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda kazandıkları gümüş madalyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Ziyarette geniş bir heyet eşlik etti

Erdoğan’a ziyaret sırasında; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.