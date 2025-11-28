Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün erken saatlerde Ege Denizi'nde, Midilli Adası açıklarında orta şiddette bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, özellikle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve çevresinde hissedildi.

Depremin zamanı ve büyüklüğü

AFAD'dan alınan bilgilere göre deprem, 28 Kasım 2025 Cuma günü, saat 06:38:59 TSİ'de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü, yerel büyüklük ölçeğine göre 3.5 (Ml) olarak kaydedildi. Bu büyüklükteki bir sarsıntının genellikle önemli bir hasara yol açması beklenmemektedir.

Sarsıntının merkezi ve konumu

Depremin merkez üssü, Ege Denizi'nde, Yunanistan'a ait Midilli Adası (Lesvos) civarı olarak belirlendi. Konum bilgileri, 39.15056 Kuzey enlemi ile 25.88139 Doğu boylamını işaret ediyor. Merkez üssünün, Türkiye kıyılarına olan mesafesi ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 39.83 kilometre uzaklıkta ölçüldü. Bu yakınlık, sarsıntının Çanakkale'nin güney kıyılarında hissedilmesine neden oldu.

Derinlik verileri ve etkisi

AFAD, depremin derinliğini 16.75 kilometre olarak açıkladı. Yerin görece derin bir noktasında meydana gelmesi, yüzeydeki sarsıntı şiddetinin bir miktar azalmasına katkıda bulunmuştur. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar gelmediği belirtiliyor. Yetkililer, bölge halkını panik yapmamaları konusunda uyarırken, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.