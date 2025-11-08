Son Mühür / Yiğit Uzun - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa, Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen COP30 İklim Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, küresel ısınmayla mücadelede zamanın hızla tükendiğini vurguladı. Costa, “İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmek için fırsat penceresi hızla kapanıyor. Sürdürülebilir ve adil bir gelecek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

AB’nin iklim eylemine bağlılığının “sarsılmaz” olduğunu belirten Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’ya ev sahipliği için teşekkür ederek, Belém’de düzenlenecek zirvenin “gezegenin geleceği için tarihi bir eşik” olduğunu söyledi.

Neden böyle dedi?

Costa’nın bu çıkışı, COP30 öncesinde yaşanan kritik gelişmelerin ardından geldi. Avrupa Birliği, ekim ayında kabul ettiği sonuç bildirgesinde küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlama hedefinin halen ulaşılabilir olduğunu ancak sürenin çok daraldığını belirtmişti.

AB ülkeleri, son haftalarda yeni emisyon hedefleri üzerinde zorlu müzakereler yürütürken, bazı ülkelerin fosil yakıtlardan çıkış takviminde geri adım atması eleştirilmişti. Costa’nın “birlikte hareket etmeliyiz” çağrısı, bu iç tartışmaların tam ortasında geldi.

COP30’un ise “eylem COP’u” olarak tanımlanması dikkat çekiyor. Daha önceki zirvelerde verilen sözlerin aksine, bu kez somut sonuçların ve uygulamaların öne çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği, zirvede yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma, enerji verimliliğini ikiye katlama ve fosil yakıt sübvansiyonlarını kaldırma hedefleriyle yer alacak.

Gündemde neler var?

COP30 zirvesi, Amazon Havzası’nın kalbi olan Belém kentinde düzenleniyor. Bu konum, iklim değişikliğinin ormanlar, biyolojik çeşitlilik ve yerli topluluklar üzerindeki etkilerine dikkat çekmesi açısından sembolik önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, zirve öncesi yaptığı açıklamada, 1,5 °C hedefinin tehlikede olduğunu belirterek bunun “insanlık için ahlaki bir başarısızlık” olacağını söylemişti. AB Konseyi Başkanı Costa’nın açıklamaları, bu uyarıya paralel şekilde küresel liderlere “acil eylem” çağrısı niteliği taşıyor.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizine karşı daha fazla finansman desteğine ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor. AB, COP30’da bu ülkelere yönelik iklim finansmanı akışını hızlandıracak yeni mekanizmaları destekleyeceğini bildirdi.

Küresel dayanışma vurgusu

Costa’nın sözleri, sadece Avrupa’ya değil, tüm dünya liderlerine bir hatırlatma olarak değerlendiriliyor. COP30’un, Paris Anlaşması’nın ardından belirlenen hedefleri hayata geçirme konusunda belki de son büyük fırsat olduğuna dikkat çekiliyor.

AB Konseyi Başkanı Costa, “Artık hedef belirleme değil, somut adımlar atma zamanındayız. İklim eylemini hızlandırmak hepimizin ortak sorumluluğu.” diyerek, COP30’un küresel ölçekte dayanışmanın yeniden tesis edileceği bir dönüm noktası olmasını umut ettiklerini ifade etti.