Çorum’da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 17 yaşındaki B.D. yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi İkbal Kent civarında meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. (21), B.D’nin içinde bulunduğu amcasına ait otomobile tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma ve arama çalışması başlattı.