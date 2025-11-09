Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi ve Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı Carlos Silva Filho, 10-21 Kasım tarihleri arasında Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Filho, zirveden beklentisinin, ülkeler arasında iklim değişikliği ve çevre sorunları konusunda güçlü bir dayanışma ortamı oluşturulması yönünde olduğunu söyledi.

Belem’in Amazon Ormanları’na açılan kapı olarak bilindiğini hatırlatan Filho, bu yılki zirvenin simgesinin Amazonlar olacağını belirtti. “Amazonlar sadece Güney Amerika’nın değil, dünyanın da en büyük doğal hazinelerinden biri. Burası biyolojik çeşitliliğin kalbi, yaşayan bir ekosistem. COP30’un burada düzenlenmesi son derece anlamlı çünkü dünya, doğanın gerçek gücünü burada görecek.” ifadelerini kullandı.

İklim finansmanı ve işbirliği gündemin merkezinde olacak

Filho, COP30’un ana gündemlerinden birinin “iklim finansmanı” olacağını belirterek, çevresel dönüşüm için gerekli kaynakların hâlâ yetersiz olduğunu dile getirdi. “Bu mesele, odadaki fil gibi; herkesin bildiği ama konuşmaktan kaçındığı konu bu. İhtiyacımız olan kaynakları nasıl bir araya getireceğimizi netleştirmeliyiz.” dedi.

Ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Filho, “İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikten oluşan üçlü gezegensel krizi hiçbir ülke tek başına durduramaz. Bu yüzden Güney-Güney ve Kuzey-Güney ekseninde dayanışmayı büyütmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Ekonomik rekabetin ve ticari çekişmelerin ikinci planda kalması gerektiğini vurgulayan Filho, “Bir gezegenimiz olmazsa ticaretin de anlamı kalmaz. Doğa, insan olmasa da varlığını sürdürür. Bizim görevimiz, insanın bu döngüde yer almasını sağlamak.” diye konuştu.

Filho, ülkelerin iklim hedeflerini içeren Ulusal Katkı Beyanları’nın (NDC) da zirvenin önemli başlıklarından biri olacağını belirterek, atık yönetiminin bu beyanlarda daha geniş yer bulması gerektiğini söyledi. Atıklardan kaynaklanan metan salımının azaltılmasının, iklim hedeflerine ulaşmada kilit rol oynayacağını belirten Filho, “Artık şehirleri, gençleri ve yerel yönetimleri sürece daha fazla dahil etme zamanı. Ülkeler, NDC’lerini gözden geçirirken atık sektörünü öncelikli alan olarak değerlendirmeli.” değerlendirmesinde bulundu.