Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı, hafta sonu dev bir spor organizasyonuna sahne oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu için geri sayım bitti. "Kurtuluşun Şehrinde Zafer Senin Elinde" sloganıyla pazar günü koşulacak dev yarış, kentin sahil şeridini baştan başa renklendirecek.

World Athletics onaylı parkurda rekor katılım

Dünya Atletizm Federasyonu’nun (World Athletics) prestij simgesi sayılan ‘Road Race Label’ unvanlı organizasyon, tarihinin en yüksek atlet sayısına ulaştı. 14 ayrı ülkeden ve Türkiye’nin 41 kentinden gelen 3 binin üzerinde sporcu, İzmir Körfezi’nin yanı başında dereceye girmek için ter dökecek. Türkiye’nin kendi kulvarındaki en kalabalık ikinci yarışı olma unvanını ele geçiren maratonda, bu yıl ilk kez kurumlar kategorisinde de ilk üçe giren ekiplere kupa verilecek.

Cumhuriyet Meydanı’ndan saat 07.30’da yankılanacak başlama düdüğüyle binlerce ayak aynı anda harekete geçecek. Sporcular; Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı üzerinden İnciraltı Başak Sokak’a kadar koşup oradaki dönel kavşaktan geriye kıvrılacak. 21 kilometrelik zorlu mücadele, yine başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı’nda noktalanacak. Saat 10.00’da bitecek yarışın ardından madalyalar saat 10.30’da sahiplerini bulacak.

Deniz tarafı kapanıyor

Dev organizasyon kent içi ulaşımda da önemli geçici düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Pazar günü saat 04.00’ten itibaren yarış güzergahının Üçkuyular yönü (deniz tarafı) araç trafiğine tamamen kilitlenecek. Sürücüler mağdur olmasın diye Konak yönü, Cumhuriyet Meydanı’ndan itibaren gidiş-dönüş olarak iki yönlü akacak.

Tramvay duracak, otobüs ve feribot rotaları değişecek

Sabah saatlerinde yola çıkacak İzmirlilerin toplu taşıma takvimine dikkat etmesi şart.

Konak Tramvayı, yarış güvenlik önlemleri kapsamında 06.00 ile 11.00 saatleri arasında hiç çalışmayacak. Deniz ulaşımında da kısıtlama var. Araba vapuru seferleri 08.30 - 10.00 saatleri arasında yapılamayacak. Yolcu gemileri ise sabah Bostanlı'dan 06.00, 06.20 ve 06.40 seferlerini tamamladıktan sonra ara verecek.

ESHOT otobüslerinde de 04.00 - 12.00 saatleri arasında ciddi rota değişiklikleri var. 5, 10, 25, 480 ve 811 numaralı hatlar Üçkuyular İskele ve İnciraltı sahil duraklarına uğramayacak, güzergâhlarını Mithatpaşa Caddesi üzerinden Esentepe Son Durak'a kaydıracak. 510 numaralı otobüs Fahrettin Altay Meydanı'ndan U dönüşü yaparak İzmir Çevre Yolu'na bağlanırken; 311 ve 486 numaralı hatlar ise belirli kavşaklardan dönerek ring sefer gerçekleştirecek.