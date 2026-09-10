Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İsmail Yetişkin'in kız arkadaşı S.A. ile olan WhatsApp yazışmaları soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Soruşturmanın kilit ismi haline gelen S.A.'nın savcılığa verdiği ifadede, “Aşkım”, “hayatım”, “bebeğim” hitaplarının yer aldığı mesajlarda 300 bin lira nakit kira, 765 bin liralık araç pazarlığının da bulunduğu para talepleri, şoförler üzerinden nakit teslimatlar, otel ve seyahat planları ile SGK kaydına ilişkin konuşmalar dikkat çekti.

Dündar'ı çağıran o olduğu halde...



İsmail Yetişkin'le S.A. arasında gerçekleşen mesajlarda dikkati çeken detaylardan biri de gazeteci Uğur Dündar'ın adının da konuşmada yer almasıydı.

Uğur Dündar takipçilerine, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in daveti üzerine Sığacık Gece Pazarı'nda kitapseverlerle buluşup, romanını imzalayacağını duyurduğu mesajını paylaşırken İsmail Yetişkin kız arkadaşına onun yanına gelebilmek için Dündar'ı bir saat avutmak zorunda kaldığını yazdığı ortaya çıktı.



O bir saat nasıl avutuldunuz?



Uğur Dündar'ın paylaşımına göndermede bulunan gazeteci Oğuz Polatbilek,

''9 Ağustos 2025'te İzmir Seferihisar'a yaptığınız ziyareti sosyal medya hesabınızdan "Seferihisar Belediye Başkanı Sn. İsmail Yetişkin'in daveti üzerine" diye duyurmuştunuz...

O ziyaretinize ilişkin tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin sevgilisine "sizi 1 saat avutması gerektiği" mesajı atmış.

Konuşma soruşturma dosyasına da girmiş.

Nasıl "avutuldunuz" o bir saat? diye sordu.

