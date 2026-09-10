Seferihisar'daki bir kuyumcunun kapısını çalan iki kişi, ellerindeki 10 gram altını bozdurmak istediğini söyledi. Tezgahın arkasındaki esnaf, altını teslim alıp ödemeyi yaptı. Tam 68 bin lira. Zanlılar parayı alıp kayıplara karıştı ama planları uzun sürmedi. Esnafın altındaki sahteliği geç fark etmesiyle başlayan takip, komşu ilde noktalandı.

Altın sahte, kaçış kısa sürdü

Şüpheliler dükkandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra durumdan şüphelenen kuyumcu, elindeki altını tekrar inceledi. Ürünün sahte olduğunu anladığı an telefonuna sarılıp jandarmayı aradı. İhbarı alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti. Güvenlik kameraları ve saha araştırmaları sonucu şüphelilerin izi sürüldü.

İzmir’den kaçan iki zanlının Muğla’nın Milas ilçesinde saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla yakayı müstakbel tutuklular fena kaptırdı.

Üzerlerinden sadece paranın bir kısmı çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, kuyumcudan aldıkları 68 bin liranın yalnızca 24 bin 900 lirası ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Kalan paraya ne olduğu ise belirsiz.

Yakalandıkları Milas’tan sorgulanmak üzere tekrar Seferihisar’a getirilen iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar hakkında tutuklama kararı verildi. İki dolandırıcı, cezaevine gönderildi.

