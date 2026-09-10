İzmir Seferihisar Belediyesi’ne uzanan yolsuzluk soruşturmasında sular durulmuyor. Tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkındaki dosyaya giren son belgeler, organize bir para trafiği ve kamu kaynaklarının şahsi ilişkiler için seferber edildiği iddialarını güçlendirdi.

Soruşturmanın odağındaki kritik isim S.A.’nın savcılıkta verdiği ifade, ilişkiler ağını tüm çıplaklığıyla deşifre etti.

"Parayı bazen kendi verdi, bazen şoförüyle gönderdi"

S.A., İsmail Yetişkin ile olan gönül ilişkisini savcılık sorgusunda reddetmedi. Birçok kez nakit para talebinde bulunduğunu kabul eden şüpheli, paraların teslimat yöntemini de tek tek anlattı.

Sistem basit işliyordu: Nakit akışı ya yüz yüze yapılıyor ya da makam şoförleri devreye giriyordu.

Teslimatlarda adı geçen Aykan, Deniz ve Serter isimli şoförler arasında en dikkat çekici isim ise Aykan D. Oldu. Zira Aykan D., hem Başkan Yetişkin’in makam direksiyonundaydı hem de S.A.’nın öz kardeşiydi.

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları bu trafiği doğruluyor:

S.A.: "Aşkım Aykan’ı ne zaman göndereceksin?"

İsmail Yetişkin: "Aşkım şimdi çıktı yola, geliyor."

300 bin lira nakit kira, 765 bin liralık araç pazarlığı

İfadedeki detaylar sadece günlük harcamalarla sınırlı değil. S.A., oturduğu evin kiralama sürecinden araç alımına kadar finansörün Yetişkin olduğunu belirtti.

İfadesinde yer alan çarpıcı detaylar şöyle:

Kira desteği: Yetişkin, S.A.’nın 6 aylık kirası ve kişisel giderleri için tek seferde 300 bin TL nakti elden teslim etti.

Araç alımı: 2025 yılının Mart ayında 765 bin TL’ye satın alınan otomobilin 300 bin TL’lik peşinatı yine Yetişkin’in cebinden çıktı. Kalan tutarı S.A. Ve şoför kardeşi tamamladı. İlanların seçim aşamasında bile Başkan'a danışıldığı belgelendi.

"Şoförle kaldım göründü ama..."

Soruşturmanın bir diğer ayağını seyahat harcamaları oluşturuyor. Antalya ve Muğla başta olmak üzere farklı illerdeki lüks otel konaklamaları mercek altında.

S.A., resmi kayıtlarda yapılan manipülasyonu itiraf etti. Takip edilmemek için izlenen yöntemi savcıya şu sözlerle anlattı:

"İsmail Yetişkin ile seyahatlerimizde genellikle iki oda tutulurdu. Resmi kayıtlarda şoförler Aykan D. Veya S.Ö. İle aynı odada kalmışım gibi görünse de gerçekte İsmail Yetişkin ile aynı odada kaldım. Bütün seyahat masraflarını ve otel ücretlerini Başkan nakit öderdi."

Hiç gitmediği iş yerinden SGK kaydı

Skandalın bir diğer boyutu ise sahte sigorta kaydı. WhatsApp yazışmalarında geçen "Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor" mesajının perde arkası aralandı.

S.A., sigorta kaydının Yetişkin’in yakın arkadaşı Zeki S.’ye ait iş yerinden yapıldığını doğruladı. Ancak o adrese hiç gitmemişti. Hiç çalışmadığı bir şirketten aylarca SGK primlerinin yatırıldığı resmen belgelendi.

Başsavcılık kaynağın peşinde

S.A. İfadesinin sonunda, belediyenin resmi ihalelerine veya bürokratik süreçlerine müdahale etmediğini, ilişkinin tamamen kişisel boyutta kaldığını savundu ancak soruşturma sürüyor.