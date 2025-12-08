Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Nisan ayında başlatıtğı gümrük tarifeleri savaşı Çin ekonomisine beklenen darbeyi vuramamışa benziyor.

ABD'nin köklü gazetesi The New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri, Çin’in ABD’ye ihracatını beşte bir azalttı ancak Pekin ABD’den yaptığı alımları da benzer oranda düşürdü.

Aynı analiz habere göre Kasım ayındaki 111,68 milyar dolarlık fazla, Çin’in aylık bazda bugüne kadarki üçüncü en yüksek fazlası oldu.

Çin, otomobillerden güneş panellerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarını hızla genişletiyor.



Dünya ekonomisinin lokomotif ülkeleri olan Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi üretim merkezlerinin ihracatçıları Çinli rakiplerine sürekli müşteri kaybediyor.

Endonezya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde fabrikalar, Çin fiyatlarıyla rekabet edemediği için üretimi azaltıyor veya kapanıyor.



Tarifeleri aşma yöntemleri...



Çinli şirketler nihai montajı Güneydoğu Asya, Meksika ve Afrika’ya kaydırarak ABD tarifelerinin bir kısmını bertaraf ediyor.

Çin’in AB ile ticaretinde fazla daha da açıldı; Çin artık AB’ye sattığının iki katından fazlasını satıyor.

Zayıf Yuan ve Çin’deki düşen fiyatlar, Çin ürünlerini küresel pazarda daha rekabetçi hâle getirdi.

Çin’in ticaret fazlası, ekonomisinin onda birinden fazlasını oluşturuyor ve bu oran, ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki seviyelerinden yüksek.



IMF devreye girdi...



IMF, bu hafta Çin’de para ve finans politikalarını incelemek üzere temaslarda bulunuyor.

Çin Merkez Bankası’nın eski yetkilileri de dahil olmak üzere birçok ekonomist, Yuan'ın değer kazanması gerektiğini savunuyor.

Ancak para biriminin güçlenmesinin, ihracatçıların gelirlerini azaltacağı için milyonlarca işçiyi etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.

