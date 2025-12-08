Son Mühür- ABD'nin 28 maddelik barış planına karşı Ukrayna'nın destek arayışı beklendiği gibi Avrupalı liderler oldu.

Rusya'ya toprak tavizine ve Ukrayna ordusunun azaltılması planına karşı çıkan Avrupalı liderler bir kez daha Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le bir araya geliyor.

Zelenskiy'le görüşme için Londra'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Kiev'i Rusya lehine şartları kabul etmeye zorlayabileceği yönündeki endişelerin artması üzerine Ukrayna'ya desteklerini teyit etmeye hazırlanıyor.

Zelenskiy'den videolu mesaj...



Zelenskiy, sosyal medydan yayınladığı ve bir trende seyahat ederken kaydedilen video konuşmasında Ukraynalılara,

"Şu anda yeni bir diplomatik haftaya başlıyoruz; Avrupa liderleriyle istişareler olacak. Her şeyden önce güvenlik konuları, dayanıklılığımıza destek ve savunmamız için destek paketleri. Her şeyden önce hava savunması ve Ukrayna için uzun vadeli finansman. Elbette müzakerelerde ortak bir vizyon ve ortak pozisyonlar ele alacağız." mesajı verdi.

ABD Başkanı Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından desteklenen son önerilen barış anlaşmasını okumadığını söyleyen Zelenskiy'den "hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti.

