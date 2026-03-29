Son Mühür- Ekonomik darboğazdan çıkmak için konkordato talebinde bulunan Master Choco Gıda’nın başvurusu, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Mahkeme, şirket ve ortağı tarafından sunulan iyileştirme planını yeterli bulmadı. Bu doğrultuda konkordato talebi reddedilirken, şirketin iflasına hükmedildi.

Ayrıca süreçte görev yapan konkordato komiserinin görevi sona erdirildi ve şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbir kararları kaldırıldı.

Grup şirketi için farklı karar

Aynı grup bünyesinde faaliyet gösteren Master Bronz firması için ise farklı bir değerlendirme yapıldı. Mahkeme heyeti, bu şirket açısından iflas koşullarının henüz oluşmadığına kanaat getirerek, Master Bronz’u iflas sürecinin dışında tuttu.

Kısa sürede büyümüştü

2018 yılında kurulan Master Choco Gıda, Bursa’da 2 bin metrekarelik kapalı alanda üretime başlamıştı. Gofret ve çikolatalı ürünler üreten firma, günlük yaklaşık 12 ton üretim kapasitesine ulaşarak sektörde hızlı bir yükseliş yakalamıştı. Ancak artan maliyetler ve finansal sorunlar, şirketin büyüme ivmesini sürdürememesine neden oldu.