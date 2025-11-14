Ailede ilk olarak 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal hastanede hayatını kaybetti; yoğun bakıma alınan anne de bir süre sonra yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek’in tedavisi yoğun bakımda sürdü. Olayın ardından İstanbul’daki ilgili sağlık birimleri ve adli makamlar hızlıca kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ailenin yediği restoran ve seyyar satıcıdan numuneler toplandı; midye ve kokoreç satıcıları başta olmak üzere, işletmede sorumlu dört kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması titizlikle devam ederken, olayın kesin nedeni için Adli Tıp Kurumu incelemelerine başvuruldu.

Türkiye çapında geniş yankı bulan facia, özellikle şehirlerde yaygın olan seyyar yemek satışı ve gıda güvenliği konularını da bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, toplu gıda tüketiminin sağlık yönünden taşıdığı risklere karşı toplumu uyarırken, olay sonrası yetkililer tarafından gıda güvenliği denetimlerinin artırılması öngörüldü.

Gıda Zehirlenmesinin Meydana Gelişi

Böcek ailesi, 12 Kasım akşamı yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. İlk müdahale ardından otellerine döndüler; ancak şikayetlerin artması üzerine yeniden hastaneye kaldırılan aile bireylerinden çocuklar hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Gıda zehirlenmesinde en büyük şüphe, tükettikleri midye, kumpir ve diğer yiyeceklerin üzerine yoğunlaştı. Ailenin konakladığı otel ve yemek yedikleri restoranlarda kolluk kuvvetleri ve sağlık yetkililerince detaylı inceleme yapıldı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği noktadan alınan gıda örnekleri, laboratuvarda incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayda sorumluluğu bulunan dört kişi, ifadeleri alınmak ve sorumluluklarının derecesi belirlenmek üzere gözaltına alındı. Aynı zamanda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili denetim ekipleri, olayla bağlantılı tüm işletmelerde ek denetimler başlattı. Ailenin kesin ölüm nedeni için otopsi sonuçlarına odaklanıldı. Yapılan ilk açıklamalara göre, midede yaygın submukozal kanamalar ve bağırsaklarda belirgin bir patolojik bulgu olmadığı tespit edildi.

Gündemdeki Gıda Güvenliği Tartışmaları

Olayın kısa sürede büyük yankı bulmasıyla, özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşan sokak yemeği kültüründe hijyen ve denetimin önemi yeniden tartışma konusu oldu. Yetkililer, denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti. Halk sağlığını tehdit eden koşullarda satış yapan işletmelere yönelik müeyyidelerin artırılacağı ve gıda güvenliği standartlarının daha da sıkı uygulanacağı bildirildi. Uzmanlar, özellikle riskli gıdaların tüketiminde dikkatli olunması ve güvenilir işletmelerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ortaköy’de yaşanan bu üzücü olay, toplumda toplu gıda tüketiminde farkındalığın artırılması konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıdı..