Arjantinli şarkıcı ve oyuncu Fede Dorcaz, Meksiko Şehri'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, başkentin batısındaki Miguel Hidalgo bölgesinde meydana geldi. Meksika Güvenlik Bakanlığı, saldırıyı doğruladı ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dorcaz, Meksiko Şehri’ni çevreleyen Anillo Periférico otoyolunda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Aracına birden fazla kurşun isabet ettiği bildirildi. İlk bulgulara göre saldırıyı iki motosikletle gelen kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Güvenlik kameraları inceleniyor

Meksika polisi, saldırının bir “doğrudan suikast” olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yetkililer, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Meksiko Başsavcılığı ile koordineli şekilde yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği belirtildi.

Fede Dorcaz’ın, kısa süre sonra yayınlanacak olan “Las Estrellas Bailan en Hoy” (Yıldızlar Bugün Dans Ediyor) adlı televizyon programında yer alması planlanıyordu. Programın resmi X (eski Twitter) hesabından yapılan paylaşımda “Fede ekibimizde büyük bir boşluk bıraktı. Onun tutkusu ve anısı bizi her zaman ilhamla dolduracak. Huzur içinde uyu Fede Dorcaz” ifadeleri yer aldı.

Televisa kanalında yayınlanan programda, Dorcaz’ın sevgilisi Mariana Ávila ile birlikte yaptığı dans provalarından görüntüler paylaşıldı.

Sevgilisi Mariana Ávila’dan duygusal paylaşım geldi

Sanatçı Mariana Ávila, Dorcaz’ın ölümünün ardından X hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Ávila, “Sen her zaman dünyadaki en sevdiğim insan olacaksın. Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum… ve sonsuza kadar seveceğim” ifadelerini yazdı.

Fede Dorcaz’ın ölümü, Latin müzik dünyasında son bir ay içinde yaşanan ikinci trajedi oldu. Geçen haftalarda, Kolombiyalı müzisyenler Bayron Sánchez Salazar (B King) ve Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) kaybolmalarının ardından ölü bulunmuştu. Sanatçıların cesetleri, Meksiko eyaletine bağlı Cocotitlán kasabasında tespit edilmişti.