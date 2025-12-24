Son Mühür/ Merve Turan - Aliağa Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Serkan Acar için ENKA Spor Salonu’nda sürpriz bir doğum günü programı düzenledi. Belediye çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, duygu dolu anlara sahne oldu.

“Seni Yazdım” eşliğinde alkışlarla karşılandı

Başkan Serkan Acar, merhum sanatçı Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısı eşliğinde, alkışlar arasında salona giriş yaptı. Kutlamada hazırlanan pastanın üzerindeki “İl olma yolunda bir dilim mola. Gülen yüzlerin başkanı iyi ki doğdu” mesajı dikkat çekti. Başkan Acar, doğum günü pastasını personeliyle birlikte üfledi.

Personelle birebir temas

Program boyunca belediye personeliyle sohbet eden Başkan Acar, çalışanların talep ve görüşlerini dinledi. Samimi diyalogların öne çıktığı kutlamada birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

“En büyük destekçim ekip arkadaşlarım”

Kutlamada konuşan Başkan Serkan Acar, doğum gününün bir vesile olduğunu belirterek ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Acar, belediye personelinin zorlu koşullara rağmen hizmetlerin aksamadan sürdürüldüğünü vurguladı. Aliağa’nın kalkınma, hizmet, sosyal faaliyetler ve sosyal yardımlar alanında birçok kent için örnek gösterildiğini ifade eden Acar, bu başarının belediye çalışanlarının emeğiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Hatıra fotoğraflarıyla sona erdi

Sürpriz doğum günü kutlaması, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.