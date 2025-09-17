Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, 21 Eylül’de gerçekleşecek olan ilçe kongresinde Orçun Altanhan’ı desteklediğini kamuoyuna açıklayarak, söz konusu süreçte belediye gücünün baskı aracı olarak kullanılmasını eleştirdi.

Ozan Ali İlgazi: Belediye gücü işçiler üzerinde baskı aracı yapılmaktadır

Cumhuriyet Halk Partisi’nin özgür iradeyi temsil ettiğini belirten ve buna kimsenin zarar veremeyeceğini vurgulayan CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, “Yaklaşan ilçe kongresinde bazı uygulamalar, örgüt kültürümüzü ve ilke siyasetimizi zedelemektedir. Belediye gücü işçiler üzerinde baskı aracı yapılmakta, delegelerimiz işten çıkarma ya da iş vaadiyle yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Oysa Cumhuriyet Halk Partisi’nin en büyük gücü her zaman olduğu gibi özgür iradedir. CHP, özgür iradenin partisidir; buna kimse zarar veremez. Bu baskılar yalnızca işçilerimizle sınırlı kalmamış, dış müdahalelerle daha da ağırlaşmıştır. Daha da vahimi; AK Partili bir muhtar, belediye başkanı tarafından aranarak delege listesi istenmiştir. CHP kadrolarının belirleneceği kongremize dış müdahale yaratılmak istenmiştir. Bu, partimizin bağımsız iradesine gölge düşürme girişimidir. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Partimizin geleceği, işçimizin ekmeği ve delegelerimizin özgür iradesi kırmızı çizgimizdir. Hiçbir işçimizin, hiçbir delegemizin ya da ailelerinin ekmeğiyle oynanmasına göz yummayız. Delegelerimizin iradesi iş vaadiyle ipotek altına alınamaz. Kongre sürecindeki işe alımların şeffaflığını ve doğruluğunu titizlikle takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin tekelinde değildir. Hiç kimse çıkarları için partimizi ve kurumsal kimliğimizi tartışılır hale getiremez. CHP, dün olduğu gibi bugün de halkın partisidir.” diye konuştu.

“Orçun Altanhan’ın adaylığını desteklediğimi ilan ediyorum”

Son olarak, Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde geçmiş yıllarda ilçe gençlik kolları başkanı Orçun Altanhan’ı, destekleyeceğini açıklayan Ozan Ali İlgazi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ülke siyasetinde iktidarın otoriter baskıcı anlayışı, siyaseti ilkesizleştirmiş, emeğin değerini yok saymıştır. Bu ortamda bizim siyasetimiz daha fazla ilke, daha fazla demokrasi, daha fazla eşitlik, daha fazla özgürlük ve emeği üstün kılmak olmalıdır.

Çünkü bizler, kişileri değil; kurucu değerlerimizi, örgüt kültürümüzü ve emek temelli siyaseti öncü kılmak zorundayız.Gerçek dönüşüm; örgütü büyüten değerlerle mümkündür. Bu değerler de yerel siyasetin kalbi ilçemizde, mahallelerimizde, yıllardır emek veren yol arkadaşlarımızla hayat bulur. Halktan ve haktan yana duran, adaleti ve eşitliği esas alan, özgür iradeyi üstün tutan bir siyaset anlayışı; örgütümüzü içeriden güçlendirecek, Konak’ta kök salacak ve partimizi iktidara taşıyacaktır. İşte bu anlayışla, yol arkadaşım Orçun Altanhan’ın adaylığını desteklediğimi ilan ediyorum.

Orçun Altanhan; gençlik kolları başkanlığı görevinde örgütümüze emek vermiş, Belediye Meclisi üyeliğinde halkın sorunlarını partimizin ilkeleri doğrultusunda dile getirmiş, Konak’ın sokaklarını ve mahallelerini yakından bilen bir isimdir. Onun adaylığı, yalnızca kişisel bir tercih değil; emeğin üstün kılındığı, gençliğin temsiliyetinin güçlendiği, örgüt kültürümüzün sürdürüldüğü ve partimizin ilkelerine sahip çıkıldığı bir anlayışın ifadesidir. Makamlar gelir geçer; aslolan partimizin kurucu değerlerine sadakat ve halkımıza karşı sorumluluğumuzdur. Bizim yolumuzda kişisel çıkarlar değil, örgütümüzü büyüten emek, ilkeler ve halktan yana siyaset vardır.”