Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen "hakemlerin bahis oynadığı" yönündeki iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı. Vekil Kılıç, yaşananların Türk futbolundaki yapısal yozlaşmanın ve siyasi müdahalenin bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Siyasi etki ve spor ahlakının çöküşü

CHP’li Sevda Erdan Kılıç, yaptığı çarpıcı açıklamada mevcut iktidarın spora olan etkisine sert eleştiriler yöneltti. Kılıç, "AK Parti siyasetinin dokunduğu her alanda olduğu gibi, ne yazık ki sporda da adalet, liyakat ve ahlaki değerler yok sayılmıştır. Türk futbolunun bugün içinde bulunduğu durum; denetimsizlik, siyasallaşma ve derin bir çürümenin kaçınılmaz sonucudur," ifadelerini kullandı.

İddialar: Yozlaşma futbolun kalbine sızdı

Milletvekili Kılıç, TFF Başkanı'nın itiraflarının, artık saklanamayacak duruma gelen bir yozlaşmayı gözler önüne serdiğini vurguladı. Kılıç’ın aktardığına göre, profesyonel liglerde görevli 571 aktif hakemin tam 371'inin bahis hesaplarının bulunduğu, bunlardan 152'sinin ise aktif olarak bu hesaplar üzerinden bahis faaliyetinde bulunduğu iddia ediliyor. Bu rakamların, münferit disiplin olayları olmaktan çok, Türk futbolunun yönetici kademelerine kadar işlemiş siyasal bir yozlaşmanın ve sistemsel bir zaafın kanıtı olduğunu dile getirdi. Kılıç, "Bu tablo, milyonlarca futbolseverin inandığı oyunun adalet, tarafsızlık ve dürüstlük temelinin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. AK Parti'nin elinin değdiği her yerde önce ahlak erozyona uğrar, ardından adalet kaybolur ve en nihayetinde toplumsal güven sarsılır. Gençlerin umudu olması gereken futbol, maalesef kirli bir bahis defterine dönüştürülmüştür," şeklinde konuştu.

TFF’nin bağımsızlık ve şeffaflık sınavı

CHP’li vekil, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) uzun zamandır bağımsızlığı ve şeffaflığı konularında kamuoyunda derin şüpheler uyandırdığını belirtti. TFF'nin sporu siyasetin üzerindeki bir anlayışla, tamamıyla tarafsız yönetmek gibi asli bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı. Ancak son dönemde liyakat ve kurumsal özerklik yerine, farklı çıkarların ve siyasi saiklerin ön planda tutulduğu bir yönetim anlayışının hakim olduğunu savundu. Kılıç, mevcut bahis skandalının, bu denetimsiz, yandaşlaşmış ve cezasızlık kültürünün kaçınılmaz bir sonucu olduğunu belirterek, faturanın Türk futbolunun geleceğine kesildiğini sözlerine ekledi.

İktidara yönelik ağır eleştiriler ve çözüm çağrısı

Açıklamasında iktidarı da hedef alan Sevda Erdan Kılıç, "AK Parti siyaseti, el attığı her tertemiz alanı kirletme ve yozlaştırma refleksi göstermiştir. Yargı siyasallaştırıldı, eğitim sistemi iflas ettirildi, medya baskı altına alındı ve şimdi de sporun temizliği bozuldu. Bugün yeşil sahalardaki kirlenme, TBMM'deki siyasetin kirlenmesinden ayrı düşünülemez. Zira her iki alanı da aynı zihniyet yönetiyor: Hesap vermeyi reddeden, denetlenmekten kaçınan ve sorgulanmayan bir zihniyet yapısı," diyerek sistem eleştirisini derinleştirdi. Kılıç, Türk futboluna sızan bu düzenin, yalnızca spor ahlakının değil, ülkedeki genel adalet ve dürüstlük anlayışının da çöküşü anlamına geldiğini ifade etti.

Çürümüş düzenin değişimi için araştırma önergesi

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla TBMM'ye bir araştırma önergesi sunduğunu duyurarak açıklamasını tamamladı. Kılıç, Türk futbolunun bu bataklıktan çıkarılmasının tek yolunun şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve etkili denetim mekanizmaları olduğunu vurguladı. "Bahis oynayan hakemlerin arkasındaki güçler, bu kirli sistemden nemalanan çıkar grupları kimlerdir? Bunların hepsi gün yüzüne çıkarılacaktır," diyen Kılıç, bu skandalın disiplin işlemleri gibi yüzeysel adımlarla örtbas edilemeyeceğini kesin bir dille belirtti. Kılıç, "Bu ülke hem temiz futbolu hem de temiz siyaseti hak ediyor. AK Parti siyaseti elini çekmediği sürece, bu ülkenin hiçbir alanında adalet ve dürüstlük yeşeremez. Biz, adaleti sahada da, sokakta da, Meclis’te de kararlılıkla savunacağız. Gerçek temizlik, bu çürümüş düzeni kökten değiştirdiğimiz gün başlayacaktır," sözleriyle mücadelesini sürdüreceği mesajını verdi.