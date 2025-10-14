Son Mühür/ Merve Turan - İZBAN treninde bir yolcunun unuttuğu ve içinde yaklaşık 40 bin TL bulunan çanta, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulundu. Çanta, tutanakla polise teslim edilerek sahibine ulaştırılmak üzere güvence altına alındı.

Unutulan çanta güvenlik görevlilerince bulundu

İZBAN’ın 30363 numaralı tren setinde seyahat eden bir yolcu, içinde yaklaşık 40 bin TL ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantasını unuttu. Tren, 23.06’da son durağı olan Cumaovası İstasyonuna ulaştığında, yolcular indikten sonra rutin kontrol yapan özel güvenlik görevlileri orta vagonda bir çanta fark etti.

Durumu amirlerine bildiren görevliler, çantayı açmadan istasyona getirdi. Trafik ekipleri ve özel güvenlik birimitarafından kamera kaydı altında açılan çantada yaklaşık 40 bin TL para ve çeşitli kişisel eşyalar bulundu. Tutanak tutulmasının ardından çanta, sahibine ulaştırılmak üzere Cumaovası İstasyonu’na çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

İZBAN’da “yüzde yüz teslim” hedefi

İZBAN’da her gün yüz binlerce yolcunun seyahat ettiğini belirten İZBAN İstasyonlar Müdürü Ali Yeşilnacar, kayıp eşyaların hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılması için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Yeşilnacar, “İZBAN’da her gün yaklaşık 250 bin yolcu seyahat ediyor. Çok sayıda eşya, trenlerde veya istasyonlarda unutuluyor. Eğer kimlik varsa eşyayı doğrudan sahibine ulaştırıyoruz. Para veya değerli eşyalar ise tutanakla emniyet birimlerine teslim ediliyor” dedi.

Daha önce de benzer bir olay yaşandı

İZBAN’da daha önce de benzer bir duyarlılık örneği yaşanmıştı. Güney Koreli bir öğrenci, içinde dizüstü bilgisayar ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantasını trende unuttu. Güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunan çanta, gerekli işlemlerin ardından İzmir’den Güney Kore’ye gönderildi. Öğrenci Soo-hwan, çantasına kavuşmasının ardından İZBAN’a teşekkür eden bir video paylaşmıştı.