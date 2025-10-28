Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir 39. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Çağatay Güç, kongre sonrası yoğun mesaisine devam ediyor.
Pazartesi günü(dün) 40 kişilik il yönetimiyle bir araya gelerek görev dağılımlarını tamamlayan Güç’ün, bugün ilçe başkanlarıyla yapması planlanan toplantı ertelendi.
ANKARA ZİYARETİ NEDENİYLE ERTELEME
Edinilen bilgilere göre, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün Ankara ziyareti nedeniyle ilçe başkanları toplantısı Cuma gününe ertelendi. Güç’ün bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği öğrenildi.
Muhabir: Emine Kulak