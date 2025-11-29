Son Mühür- Kooperatif soruşturması kapsamında tutuklandıktan bir süre sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan eski CHP İzmir İl Başkanı ve PM adayı Şenol Aslanoğlu, partisinin 39. Olağan Kurultayı’na evinden mesaj gönderdi. Ev hapsi nedeniyle kurultaya katılamadığını belirten Aslanoğlu, televizyon başından süreci takip ettiğini söyledi.

Aslanoğlu açıklamasında,

“Ev hapsi nedeniyle kurultay salonunda değilim. Kurultayı evden televizyondan seyrediyorum. Kendimi size emanet ediyor, mücadelemizi büyüterek özgür günlerde kavuşacağımız o ilk miting alanının hayaliyle direncimi koruyorum. 39. Olağan Kurultayımız hayırlı olsun yoldaşlarım!” ifadelerini kullandı.