Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısın birinci birleşiminde başkanlıktan gelen önergeler ve komsiyondan gelen raporlar görüşüldü. Öte yandan meclis üyeleri tarafından verilecek soru önergesi maddesinde söz alan CHP’li Meclis Üyesi İsmail Yüzer’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Söz alan Yüzer, “Soru önergesi verecektim, eleştiri yapacaktım ama partimden istifa edeceğim. İstifa ettikten sonra pazartesi günü soru önergesi vereceğim” ifadelerini kullandı.

Yüzer’in bu açıklaması meclis salonunda şaşkınlık yaratırken, CHP’den istifa edeceğini açıkça duyurması meclis gündemine damga vurdu.