Son Mühür- CHP İstanbul il kongresinin iptal edilip, Gürsel Tekin'in kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına mı geçecek sorularına zemşn hazırlayan kurultay iptal davasıyla birleşmişti.

Sadece CHP'nin değil, Borsa İstanbul olmak üzere piyasaların enerjisini tüketen belirsizlik 24 Ekim tarihine ertelendi.

Şimdi ekonomi zamanı deniyordu ama...



CHP kurultay iptal kararını değerlendiren TCMB'den emekli uzman Dr. Ayhan Bülent Toptaş dikkat çekici tespitlerde bulundu.

''2023 ve 2024 seçimleri tamamlandıktan sonra gündemin siyasetten ekonomiye kaydığını görmüştük. "Şimdi artık ekonomi zamanı" deniyordu.'' hatırlatmasında bulunan Toptaş,

''Bu çerçevede, tartışmaların odak noktasını uygulanan politikaların dar ve sabit gelirli hane halkları ile firmaların sıkıntıları oluşturuyordu.

Ancak, yıl başından itibaren CHP ye yönelik operasyonlarla ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile siyasi gerilim tepe noktasına çıktı. Siyaset, Türkiye'nin gündeminde ekonomiyi geri plana iterek, ilk sıraya oturdu.

Hiç şüphesiz bu siyasi gerginlik belirsizlikler içerdiği ve güven ortamını bozduğu için gündemde geriye ittiği ekonomiyi de olumsuz etkiliyor.'' ifadelerine yer verdi.



TCMB'nin faiz kararı sonrası beklenen gelişme...



''TCMB’nin geçen hafta 250 puanlık bir indirim yapması, duruşmanın pazartesi günü olması piyasaları aşırı yormayacak bir kararın çıkacağı beklentisi yaratmıştı zaten.'' diyen Toptaş,

''Piyasalar için ehven-i şer bir karar bu. Bununla birlikte, bu erteleme belirsizliğin sürmesine yol açacak. Bizde bir söz vardır: Mahkemeye verdiğimiz kişiye "Seni mahkûm ettireceğim" demeyiz. "Seni mahkemelerde süründüreceğim" deriz.

Aslında şikâyet ettiğimiz kişiyi uzayıp giden ve belirsizlikle yıpratan bir süreçle cezalandıracağımızı ifade etmiş oluruz. Davanın hukuken çok tartışmalı olması da güvensizliği ve belirsizliği daha da körüklüyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Bir sonraki mahkeme kararına kadar...



Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''CHP davasının ertelenmesi tabii CHP için böyle tedirgin edici bir belirsizlik yaratacak ama aynı zamanda bu süreç piyasaların da kafasını meşgul eden bir soru işareti olarak kalacak. Güven ortamı bir sonraki mahkeme kararına kadar yine yıpranacak. Bu bağlamda en çok İstanbul borsası olumsuz etkilenecek. Borsa şimdilik, geçici bir nefes alsa da geçen bir yıldır olduğu gibi verimsizliğini sürdürecektir.

Kurlar TCMB’nin yüksek rezervlere sahip olması nedeniyle şimdilik yukarı yönlü bir harekete girmeyecektir.'' mesajı verdi.