Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönüşüne yol açabileceği konuşulan kurultay iptal davası 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Ertleme kararının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hızla atağa kalkarak yüzde 4'e varan oranda değer kazandı.

Yüzde 4^ü aşan yükselişle 10.807 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi gibi BIST 30 endeksi de 11.582 puana kadar yükselmeyi başardı.

Bankacılık endeksindeki yükselişin yüzde 6'ya yaklaştığı görüldü.



Gergin bir başlangıç yapmıştık...



''Piyasa haftaya gergin bir başlangıç yapmıştı davanın 24 Ekim 2025 saat 10 ertelenmiş olması piyasada en azından bir aylık daha bir rahatlama süresi tanıdı, Bu sebepten dolayı zaten yurt dışları bir süredir pozitif seyrediyordu, biz negatif ayrışmıştık. Şu anda onun da etkisiyle daha önce onlarla paralel hareket edemediği günlerin de verdiği geri kalmışlıkla hızlı bir yukarıya doğru hamle yaptı.'' hatırlatmasında bulundu.

Özellikle bankacılık hisseleri...



''Özellikle bankacılık endeksi yüzde 5’e var. Hareketin devam edip etmeyeceği tabi fiyatların oturmasına bağlı'' diyen Bilen,

''Geçen hafta da söylemiştik borsa endeksi genellikle üç hafta düşüşlerden sonra bir tepki hareketi veriyor diye ben de bu haftanın birazcık daha tepkili geçeceğini düşünüyorum 10.965 seviyesinde bir direncimiz var diğer direncimiz de 11.250 seviyesinde. Bu seviyelerin aşılıp aşılmayacağını dikkatle izliyor olacağız'' değerlendirmesinde bulundu.