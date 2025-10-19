Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığının 39’uncu Olağan Kongresi, bir partili ile gazeteciler arasında yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Kongreye giriş sırasında görüntü almak isteyen kadın gazeteciye bir partili tarafından yapılan müdahale arbedeye dönüştü.

Gazeteciye müdahale gerginliği tırmandırdı

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye, il başkan adaylarından Erdem Arcan’ın gelişi sırasında bir partili, görüntü almak isteyen kadın gazeteciyi itti. Olayı gören gazeteci Erdal Sertel, duruma tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Partililerin araya girmesiyle gerginlik son buldu. Olayın ardından Erdem Arcan, gazeteci Sertel’in yanına giderek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gazetecilerin talebi üzerine olaya karışan partili salondan çıkarıldı.

Kongrede Bülent Sarı ve Erdem Arcan başkanlık için yarışıyor.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nden sert tepki

Olayın ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) yazılı bir açıklama yayımlayarak saldırıyı kınadı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“CHP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz.”