ChatGPT Dots erişimi bugünden itibaren Pro ve Business Premium abonelerine kademeli olarak açılıyor. Hesaba ulaşması birkaç günü bulabilir. Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve İngiltere'deki Pro aboneleri şimdilik kapının dışında kaldı.

Ücretsiz, Go ve Plus kullanıcıları ilk etapta sıraya giremedi. Her uygun aboneliğe 1 dot dahil geliyor, ek dotlar için ileride ücretli seçenekler sunulacak.

Paketler, fiyatlar ve Türkiye durumu

Dots için ayrı bir fiyat etiketi yok. Türkiye kısıtlanan bölgeler arasında değil, yani Pro abonesi Türk kullanıcılar da dağıtım sırasına giriyor.

Paket Aylık ücret Dots erişimi Ücretsiz, Go, Plus 0, 8 ve 20 dolar Yok Pro 100, 200 ve 500 dolar 1 dot dahil Business Premium Kullanıcı başı 125 dolar 1 dot dahil Enterprise Kuruma özel Yönetici açarsa beta

İlk 1 ay dot kullanımı paket kotalarından düşmüyor. Plus cephesinde emsaller yol gösteriyor. Deep Research Pro'dan Plus'a 3 haftada geçti, Operator'ın ajan yetenekleri ise Plus'a 6 ay sonra ulaştı. Bu takvim esas alınırsa Dots'un Plus'a ekim ortası ile 2027 mart sonu arasında inmesi olası görünüyor.

ChatGPT Dots nasıl kurulur ve kullanılır?

Dot, ChatGPT masaüstü uygulamasından ya da bilgisayardaki tarayıcıdan oluşturuluyor; kurulum adımlarını izleyip uygulamalarınızı bağlamanız yeterli. Telefondan dot yaratılamıyor. Kurulumdan sonra mobil uygulamadan yazışmak mümkün.

Kullanım sohbet etmek kadar basit. Takvimi incelemesini, bir konuyu araştırmasını ya da her sabah gün özeti hazırlamasını istemeniz yeterli. Dot'a Slack ve Microsoft Teams üzerinden de ulaşılabiliyor, SMS desteği ise şimdilik ABD'deki sınırlı sayıda Pro kullanıcısına açık.

Kendi bilgisayarı ve onay kuralları

Dot, eklentiler üzerinden 4 binden fazla uygulamayla bağ kuruyor. Masa rezervasyonundan proje takibine kadar geniş bir yelpazede iş görüyor. Kendi bilgisayarınıza erişim de verilebiliyor, ancak bu seçenek kapalı geliyor.

Dizginler kullanıcıda. Şifre değiştirme, veri silme ya da yazılım kurma gibi hassas adımlarda dot önce onay istiyor. Özel kurallarla hangi işi kendi başına yapacağını, hangisini size devredeceğini belirleyebiliyorsunuz.