Son Mühür - Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesine yol açıyor. Global enerji piyasalarındaki son gelişmelerin ardından Türkiye’de pompa satış fiyatları yeniden belirlendi. Yapılan son düzenlemeyle benzinin litre fiyatı 1 lira 24 kuruş, motorin ise 1 lira 34 kuruş düşürüldü.

8 Ekim 2025 Akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,10 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,94 TL

Motorin: 53,05 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 52,95 TL

Motorin: 54,20 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,28 TL

Motorin: 54,53 TL

LPG: 27,53 TL