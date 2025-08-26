Seferihisar’ın Ulamış bölgesinde ormanlık alana yakın noktada çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. OGM ekipleri, alevlerin büyümesini engellemek için kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun destek

OGM tarafından yapılan açıklamaya göre, yangına 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi ve 182 personelle müdahale edildi. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etti.

Kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. OGM’nin resmi açıklamasında, “#İzmir #Seferihisar'da orman dışı alanda başlayan yangını KONTROL ALTINA aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz netleşmediğini açıkladı. Bölgedeki ekiplerin hem soğutma çalışmalarını hem de yangının kaynağını tespit etmeye yönelik incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.