İzmir’in turistik güzergâhlarından biri olan Çeşme-İzmir eski yolunda, trafik güvenliği artık kadın trafik polislerinin titiz denetimleriyle sağlanıyor. Kadın polislerin yürüttüğü uygulamalar hem sürücülerin güvenliğini artırıyor hem de trafik bilincine katkı sunuyor.

Kadın trafik ekipleri sahada

Çeşme-İzmir eski yolunda görev yapan kadın trafik ekipleri, gün boyu denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, özellikle hız ihlali yapan araçlara karşı radar uygulamaları gerçekleştirirken, aynı zamanda ehliyet ve ruhsat kontrolleri yaparak sürücülerin belgelerini denetliyor.

Amaç: Güvenli ve bilinçli trafik

Kadın polisler sadece denetimle sınırlı kalmıyor, sürücülere trafik kurallarına uyma ve hız sınırlarını aşmama konusunda bilgilendirme yapıyor. Uygulamalarda sürücülere, “Yol güvenliği hepimizin sorumluluğudur” mesajı verilerek, dikkatli sürüş alışkanlığının önemi vurgulanıyor.

Sürücülerden kadın polislere tam destek

Sürücüler, kadın trafik ekiplerinin nezaketli ve kararlı tavrından memnun olduklarını belirtiyor. Bölgede görev yapan kadın polisler ise, “Trafik güvenliği cinsiyetle değil, bilinçle sağlanır. Bizim önceliğimiz herkesin güven içinde yolculuk yapması” ifadeleriyle görevlerinin önemine dikkat çekiyor.

Denetimler artarak sürecek

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Çeşme-İzmir eski yolunun yaz ve kış sezonlarında yoğun olarak kullanıldığını hatırlatarak, denetimlerin düzenli şekilde devam edeceğini açıkladı. Amaçlarının kazaların önüne geçmek ve sürücülerde trafik bilinci farkındalığını artırmak olduğu vurgulandı.