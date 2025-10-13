Son Mühür- 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nda Faroe Adaları, sahasında Çekya’yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Beşiktaş’ın sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny, karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkarken, 87. dakikada oyundan alındı.

Ev sahibi ekibin gollerini Hanus Sorensen ve Martin Agnarsson kaydederken, Çekya’nın tek golü Adam Karabec’ten geldi. Çek basını, alınan mağlubiyeti “Utanç Gecesi” başlıklarıyla duyurdu.

Cerny röportajda moralsiz göründü

Maç sonrası Çek televizyonuna açıklamalarda bulunan Vaclav Cerny, takımının yenilgisi sonrası oldukça moralsiz bir görüntü sergiledi. Cerny, “Çaba gösterdik ama en kritik nokta, final pası ve fırsatlarda eksiklik vardı. Maçtan hemen sonra değerlendirme yapmak zor. Pişmanlık yaratacak bir şey söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabirle gerilim yükseldi

Röportaj sırasında tansiyon, muhabir Jan Lutonsky’nin sorularıyla yükseldi. Lutonsky, “İlk gol sırasında oyundaydınız. Sizce o anda ne yanlış gitti?” diye sordu. Cerny, soruyu soran oyuncu Sorensen’i kastederek, “Onunla aramdaki mesafe nasıldı?” yanıtını verdi.

Muhabirin, “O oyuncuyu takip etmeniz gerekmez miydi? Savunma yapmalı mıydın?” sorusuna Cerny, şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Oyuncularla görüşmem mi gerekiyordu?” diyerek tepki gösterdi.

Yayını terk etti: Suçlamalardan çekinmeyin

Röportajın sonunda gerginliği artan Çek futbolcu, “Sanırım ben de herkes gibi geri koştum. Siz de bunu kendi değerlendirdiğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz” sözlerini ekledi. Ardından sinirlerine hâkim olamayan Cerny, yayını terk etti ve ayrılırken, “O gol için beni suçlamaktan çekinmeyin” ifadelerini kullandı.