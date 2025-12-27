Son Mühür/ Emine Kulak- Kamuoyunda “Kooperatif davası” olarak bilinen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan, ardından ev hapsi verilen ve tahliye edilen CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yeniden gözaltına alındı. Gözaltı işleminin, davanın dördüncü duruşmasına günler kala gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Başkan Tugay gelişmeyi değerlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZMAR’ın 17. şubesinin açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Aslanoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tugay, yaşananları üzücü olarak nitelendirdi.

“Tutuklanmadan yargılansınlar”

Gözaltının gerekçesine ilişkin net bilgiye sahip olmadığını söyleyen Tugay, “Üzücü buluyorum, bunları yaşamak istemediğimiz şeyler. Ben de yarım saat önce öğrendim. Detayları ve neden gözaltına alındığını bilmiyorum. Kooperatif yönetimleriyle ilgili başka soruşturmanın devam ettiğini duymuştuk. Bunla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Bu süreçlerde kim neyin hesabını vermesi gerekiyorsa versin. Tutuklu yargılanmalarını doğru bulmadığımız defalarca söyledim. Tutuklamadan yargılasınlar. Mümkün olan en kısa zamanda adalet yerini bulsun” dedi.