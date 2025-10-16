İskoç futbolunun köklü kulüplerinden Celtic FC’nin vakfı, Gazze’deki açlık krizine karşı önemli bir dayanışma adımı attı. Kulüp vakfı, bölgedeki acil gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na (WFP) 100 bin sterlin bağışta bulundu.

Gazze’de gıda krizi büyüyor

Celtic Vakfı tarafından yapılan açıklamada, bağışın doğrudan Gazze’deki acil gıda yardımlarında kullanılacağı belirtildi. Vakfın ifadesine göre, “Açlıkla mücadelede dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olan Dünya Gıda Programı aracılığıyla Gazze halkının temel gıda ihtiyaçlarına destek sağlanması hedefleniyor.”

Celtic Vakfı: “Dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz”

Kulüp yetkilileri, bağış kararının hem insani hem de vicdani bir sorumluluk gereği alındığını vurguladı. Celtic FC Vakfı’nın açıklamasında, “Gazze’de yaşanan insani krizin bir parçası olarak dayanışma göstermek bizim için bir görevdir. Gıda yetersizliğiyle mücadele eden binlerce insanın yaşamına dokunmak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Gazze’de yüz binler açlık tehlikesiyle karşı karşıya

WFP’nin verilerine göre, Gazze’de 640 bin kişinin kıtlık koşullarında yaşadığı ve 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, bölgedeki insani yardım erişiminin kısıtlanmasının durumu daha da kritik hale getirdiğini belirtiyor.

Futboldan insanlığa uzanan yardım eli

Celtic FC Vakfı, daha önce de afet bölgeleri ve mülteci kamplarına yardım kampanyaları düzenlemişti. Vakfın bu bağışı, futbol kulüplerinin toplumsal sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Taraftar grupları da sosyal medya üzerinden vakfa teşekkür mesajları paylaştı.