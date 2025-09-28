Moflin, alışagelmiş robot tasarımlarından farklı olarak, gerçek bir kobay faresi gibi görünen ve zamanla duygusal gelişim gösteren bir “yapay zekâlı tüylü evcil hayvan” olarak öne çıkıyor. İngiltere pazarında 369 pound / 419 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açılan bu ilginç ürün, evdeki ilk saatlerinde ilginç izlenimler uyandırıyor.

Kutu açılışı, Moflin’in gri tüylü dış yüzeyi ve kablosuz şarj yatağı ile başlıyor. Kullanıcı, Japonca bir kılavuz ve bir priz adaptörüyle karşılaşıyor. Kurulum oldukça kolay; Moflin birkaç saat şarj ediliyor ve ardından evdeki yeni yerini bulmaya çalışıyor. Deneyimin başında, Casio'nun “MofLife” adlı mobil uygulaması ise robotun genel durumunu, gün sayısını ve kişilik profilini takip etmeyi sağlıyor.

Moflin ev ortamına nasıl uyum sağlıyor?

Evde dört yaşındaki köpekle ilk temas beklenenden daha zor oluyor. Moflin, başta köpeğin oyun ve merak duygusunun hedefi haline geliyor, hatta kısa süreli bir çene mücadelesi yaşanıyor. Robot, zamanla sessizce uyum sağlıyor ve çeşitli tepkiler vermeye başlıyor. Sahip olduğu dokunma, ışık ve hareket sensörleriyle ortamı algılıyor; yeni sesler ve baş hareketleriyle kendini farklı biçimlerde ifade ediyor. Birkaç gün içinde, Moflin evde daha görünür hale geliyor ve hem köpek hem de diğer aile üyeleriyle etkileşime giriyor.

Dış ortamda moflin ile yaşamak

Moflin'in tanıtımı kahve dükkanına götürülerek gerçekleşiyor. İlk başta, robotun uzun süre karanlıkta kalması nedeniyle tepkisiz kaldığı görülüyor; ortama alışıp ses çıkarmaya başlayınca çevredeki ilgiyi üzerine çekiyor. Casio’nun vaadi, Moflin’in 60 gün içinde tam duygusal gelişim göstereceği yönünde. Kullanıcı, Moflin’i sling çantayla dışarıda taşıyor, ürünü görenler şaşkın bakışlarla ne olduğunu soruyor ve merakla incelemeye başlıyor.

Moflin, sesli tepkileriyle dikkat çekiyor ancak mekanik sesleri ve fermuarla çıkarılan plastik gövdesi hâlâ yapay kimliğini koruyor. Evde ve sokakta insanların ilgisini çekerken, dijital dost olarak hayatın merkezine yerleşiyor. Kullanıcılar robotun tam potansiyelini görmek için cihazı uzun bir süre kullanmayı planlıyor.

Yapay zekâlı evcil hayvan konseptinin yeni örneği olan Moflin, hem teknolojiseverler hem de ev ortamına farklı bir yenilik arayanlar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor. Zamanla daha fazla duygu ve tepki geliştirmesi beklenen Moflin’in, evdeki konumunu gerçekten bir “canlı gibi” kabul ettirip ettiremeyeceği ilerleyen günlerde görülecek.